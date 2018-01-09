Ak Partili Ravza Kavakcı Kan'dan 28 Şubat Davası Açıklaması

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, 28 Şubat davasına ilişkin, "Savunmaları dinliyoruz, dinlediğimiz hikayeler gerçeklerle bağlantılı değil ama biz biliyoruz ki adalet yerini bulacak" dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kan ile AK Parti İnsan Hakları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Hüsnüye Erdoğan, 28 Şubat darbesine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davayı yakından takip ediyor. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kan, en kısa zamanda adaletin yerini bulmasını ümit ettiklerini ve 28 Şubat'ta hayalleri üzerinden tanklarla geçilenlerin, gelecekleri yerle bir edilenlerin bu günleri sabırla beklediğini ifade etti. Kan, "28 Şubat'ın seneyi devriyesine gelirken inşallah adaletin tecellisine daha yaklaşmış oluruz. O süreçte halkın iradesi hiçe sayılmış ve seçilmiş bir hükümet vazifeyi bırakmak mecburiyetinde bırakılmıştı. Savunmaları dinliyoruz, dinlediğimiz hikayeler gerçeklerle bağlantılı değil ama biz biliyoruz ki adalet yerini bulacak" şeklinde konuştu. - ANKARA