: AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu

02.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

TBMM'de yapılan toplantıda Libya'ya asker göndermenin önünü açacak tezkere AK Parti ve MHP milletvekillerinin 325 oyuyla kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından AK Parti'den ilk yorum GEnel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

"BU BİR SAVAŞ TEZKERESİ DEĞİL"

CNN Türk ekranlarında konuşan Kurtulmuş, "Meclis'in kahir ekseriyeti oylamaya evet oyu verdi. Türkiye Akdeniz'de kendisine karşı meydan okumaları bertaraf edecek bir adım atmıştır. Bu adımın doğal bir sonucu olarak bugünkü tezkere oylandı. Bu olsa iyi olur kabilinden bir tezkere değil. Bu bir savaş tezkeresi değil. Bu, atılması gereken bir adımdı. Ulusal güvenlik için zorunluluktu" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: BÖLGENİN BARIŞ VE İSTİKRARI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu, "Libya tezkeresi ülkemizin çıkarlarının korunması ve bölgenin barış ve istikrarı için önemlidir. Hayırlı olsun" dedi.

TEZKEREDE NE VAR?

Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Tezkerenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.

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