AK Partili Işık: "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin...
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AK Partili Işık: "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin...

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır" dedi.

13.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:44
AK Partili Işık:

, "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır" dedi.


AK Partili Işık, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Işık, kalın kabuklu, az etli zeytinlerin yağlık zeytinler olduğunu söyleyerek, "Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır. Yerel ve ulusal basın ve soysal medyadaki haberlerin tüketiciyi doğru bilgilendirmesi, tüketicinin güvenilir, kaliteli, uygun ürünlere nasıl ulaşacağı yönünde yapılması daha doğru olacağı kanaatindeyim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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