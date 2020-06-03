AK Partili Güler, Adalet Komisyonunda vekillere teklifle ilgili bilgi verdi
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AK Partili Güler, Adalet Komisyonunda vekillere teklifle ilgili bilgi verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Adalet Komisyonunda milletvekillerine Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

AK Partili Güler, Adalet Komisyonunda vekillere teklifle ilgili bilgi verdi
03.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:27

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Adalet Komisyonunda milletvekillerine Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

Adalet Komisyonunda konuşan Güler, sulh ve ali hukuk mahkemeleri ile özel kanunla kurulan hukuk mahkemelerinin ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığı teklifi üzerine Hakim ve Savcılar Kurulunca belirlenmesine imkan sağlandığını söyleyerek, 6100 sayılı Kanun'un uygulandığını ve yaklaşık 49 maddede değişiklik yapıldığını belirtti. Güler, "Belirsiz alacak davalarında alacağın tamamı dava edilmekte, davanın açıldığı tarihte miktar ve değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi beklenmemekte veya belirlemeyi yapmak davacı açısından imkansız bulunmaktadır. Uygulamada sorun yaşanan ve doktrinde tartışılan bu konu, alacağın miktar ve değerinin kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğu anın tespitine yönelik olacaktır. Alacağın miktar ve değerinin tam olarak belirlenebilmesinin mahkeme tarafından yapılması öngörülmektedir. Bu durumda davacıya iki haftalık kesin süre verilecek, verilen kesin süre içinde alacağın miktar ve değerinin kesin olarak belirlenememesi durumunda dava talep sonucunda miktar ve değer üzerinden belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Sulh ve arabuluculuğun etkinliğinin arttırılması amacıyla hakime tarafları aydınlatma görevi verildiğini de söyleyen Güler, duruşmaya taraflardan birinin mazeretsiz olarak gelmemesi durumunda gelen tarafın iddiasının savunmayı değiştirebileceği veya genişletebileceğinden eşitlik ilkesine aykırı olduğundan kanundan çıkarıldığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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