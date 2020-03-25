AK Partili Durgut'tan sigara ve nargile uyarısı: "Korona virüsün ölümcül etkilerini artırıyor"
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AK Partili Durgut'tan sigara ve nargile uyarısı: "Korona virüsün ölümcül etkilerini artırıyor"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Tütün ürünleri, bağışıklık sistemimizi baskılayarak vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini zayıflatıyor.

25.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:42
AK Partili Durgut'tan sigara ve nargile uyarısı:

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Tütün ürünleri, bağışıklık sistemimizi baskılayarak vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini zayıflatıyor. Nargile gibi paylaşılan ürünler korona virüs bulaşmasında çok önemli bir risk kaynağı olduğundan Dünya Sağlık Örgütü nargile kullanımının yasaklanmasını öneriyor" dedi.

Durgut, yaptığı yazılı açıklamada tütün kullanımının korona virüse yönelik etkileri konusunda uyardı. Tütün ürünlerinin kalp ve akciğerlere büyük hasar verdiği üzerinde tartışma olmadığını, bunun bilimsel bir gerçek olduğunu, dahası tütün ürünlerinin viral solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığına dair yeterli kanıt bulunduğunu belirten Durgut, "Tütün ürünleri, bağışıklık sistemimizi baskılayarak vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini zayıflatıyor. Nargile gibi paylaşılan ürünler korona virüs bulaşmasında çok önemli bir risk kaynağı olduğundan Dünya Sağlık Örgütü nargile kullanımının yasaklanmasını öneriyor. Bu önerilerin ışığında ülkemizde nargile kafelerin korona salgınını önleme kapsamında kapatılması çok yerinde bir müdahale olmuştur" dedi.

Sigara içmenin parmakların dudakla temas etme sıklığı nedeniyle virüsün elden ağza bulaşma ihtimalini arttırdığına dikkat çeken Durgut, "Çin'de korona virüs nedeniyle gerçekleşen ölüm ve zatürre vakaları ile ilgili analizler sigaranın ağırlaştırıcı rolü hakkında önemli ipuçları içeriyor. Eldeki vakalar incelendiğinde zatürreyle seyreden veya ölümle sonuçlanan korona virüs vakalarının sigara içenlerde 14 kat daha fazla olduğu görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Tütün ürünleri kullanımının korona virüsten korunma konusunda büyük bir risk teşkil ettiğini hatırlatan Durgut, bu süreçte 171 sigara bırakma hattı ve "birakabilirsin.org"dan destek alınabileceğini kaydetti. Pasif içiciliğin de başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere herkes için zararlı olduğuna dikkat çeken Durgut, özellikle bu dönemde evlerin ve arabaların tamamen dumansız olması gerektiğini belirtti. Korona virüsle ulusal mücadelede sosyal izolasyon, sosyal mesafeyi koruma, hijyen kurallarına uyma, yaşlılar ve kronik hastaları koruyup gözetme gibi herkese düşen çok önemli görevler olduğunu vurgulayan Durgut, sigarayı bırakmanın da hem kendimizi hem çevremizdekileri korumak için hayati önem taşıdığını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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