AK Partili Bostancı: "Mecliste askerlik düzenlemesini bayramdan sonra Salı günü ele alma kararı...

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Mecliste ortak kararla askerlik sisteminde köklü değişiklik getiren düzenlemeyi bayramdan sonra Salı günü ele alma kararı aldık" dedi.

Bostancı, TBMM'de askerlik yasasının bayramdan sonra Salı günü gündeme alınacağını belirterek, "1927'den beri yürürlükte olan düzenlemede radikal bir değişikliğe gidiyoruz. Bu noktada partiler olumlu kanaate sahip ancak Genel Kuruldan çok hızlı geçmesinin uygun olmayacağı düşüncesindeyiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA