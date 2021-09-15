AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yaman'dan Başkan Pekbay'a ziyaret - Haberler
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yaman'dan Başkan Pekbay'a ziyaret

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yaman'dan Başkan Pekbay'a ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı ziyaret etti.

Ziyaretinde Yaman'a Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, AK Parti Korkut İlçe Başkanı Hamdullah Toktaş da eşlik etti.

Yaman, yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Pekbay'dan bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekbay, ilçenin ihtiyaç ve sorunlarını Yaman'a aktardı.

Başkan Pekbay, Yaman'a plaket takdiminde bulundu.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yaman'dan Başkan Pekbay'a ziyaret - Haberler
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