: AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kaçar Kırıkhan'da

09.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:47

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar Kırıkhan ilçe teşkilatı ve belediyeyi ziyaret etti.

İlk olarak Ak Parti İlçe binasında partililerle bir araya gelen Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar burada yaptığı konuşmada, Belediyelerimizin 31 Mart'ta söz verdiği projeleri yerinde görmek için ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Kaçar ilçe binasında partililere yaptığı konuşmada "31 Mart öncesi Belediyeler olarak hangi sözler vermişiz, bunlarda ne durumdayız, hayata geçirilmesiyle ilgili neler yapılabileceğini istişare ediyoruz. 31 Mart öncesi yerel yönetimler ne söz vermişse bizim yapacağımızın asgari söz verdiklerimiz olmalıdır. Söz verdiklerimizin üzerinde neler yapabilirsek o zaman burada başarılı olmuşuz demektir. Belediye başkanımızın sözü teşkilatımızın sözü ve genel başkanımızın sözüdür." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına da değinen Kaçar, Büyükşehir Belediyesinin yapacağı işleri yerel belediyeler yapmaya çalıştığını, Türkiye'nin birçok yerinde altyapı ve üst yapıyla ilgili bütün sorunlar çözülmüşken büyükşehrin kanalizasyon ve asfalt sorunundan bahsetmenin CHP'li Belediye Başkanının ayıbı oluğunu belirtti.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ilçe teşkilatının ardından Kırıkhan Belediyesine geçerek Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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