AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Çiftlikköy Belediyesi'ne ziyaret - Haberler
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Çiftlikköy Belediyesi'ne ziyaret

AA / Fikret Mazı - Haberler | Güncel
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Çiftlikköy Belediyesi'ne ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ı ziyaret etti.

Çiftlikköy Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve AK Partili heyeti Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz ve AK Partili Meclis Üyeleri karşıladı.

Ziyaret esnasında Belediye Başkanı Silpagar, Çiftlikköy Belediyesi tarafından yürütülen çeşitli projeler ve hizmetlere ilişkin Milletvekili Zenbilci'ye bilgiler verdi.

2014 yılından itibaren görev yılları arasında meclis üyeleri ile birlikte Çiftlikköy için birçok projeye imza attıklarını ve şehrin çeşitli sorunlarının çözümü noktasında büyük bir özveri ve gayretle çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Silpagar, Çiftlikköy'e arzulanan hizmetlerin kazandırılması için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Silpagar daha sonra ziyaretin anısına Milletvekili Zenbilci'ye, Çiftlikköy sahilinin üç boyutlu tablosunu hediye etti.

Zenbilci ise Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek AK Partili bir belediyenin şehre kazandırması gereken bütün projeleri sırasıyla gerçekleştirildiğini dile getirerek Silpagar'a çalışmalarında başarılar diledi. Milletvekili Zenbilci, Belediye Başkanı Silpagar nezdinde tüm meclis üyelerini de kutladı.

AA / Fikret Mazı - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Çiftlikköy Belediyesi'ne ziyaret - Haberler
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