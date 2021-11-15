AK Parti yeni Grup Başkanı'nı seçecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti yeni Grup Başkanı'nı seçecek

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
AK Parti yeni Grup Başkanı'nı seçecek

AK Parti TBMM Grubu'nda, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için seçim yapılacak.

AK Parti Tbmm Grubu'nda, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için seçim yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Grubu, 17 Kasım Çarşamba günü saat 11.15'te basına kapalı toplanacak.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.45'te, haftalık olağan grup toplantısında partililere hitap edecek. Yalnızca bakanların ve milletvekillerinin iştirak edeceği grup toplantısında, maske ve mesafe kuralına riayet edilecek.

AK Parti TBMM Grubu'nda sürpriz görev değişimi! Naci Bostancı bırakıyor İsmet Yılmaz geliyor

AK Parti TBMM Grubu'nda sürpriz görev değişimi! Naci Bostancı bırakıyor İsmet Yılmaz geliyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle söyleşiye damga vuran sözler: En kıdemli lider benim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle söyleşiye damga vuran sözler: En kıdemli lider benim

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title