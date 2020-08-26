AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu İstanbul'da CHP'li İBB ile AK Partili Beykoz Belediyesi el ele vererek Beykoz'un önemli doğal güzelliklerinden olan Riva Deresi için hazırlanan projeyi açıkladılar ve Riva Deresi'nin yok olmasının önüne geçtiler.

Beykoz'un ünlü deresi Riva'yı kurtarmak için AK Partili Beykoz Belediyesi ile İBB işbirliği yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu ve Beykoz Belediye Başkanı derenin kurtarma projesini dün birlikte açıkladılar. Çalışmaya Şehircilik ve Orman Bakanlığı da destek verdi, sorun çözüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün temizleme çalışmalarının sürdüğü Riva deresinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.

"EL BİRLİĞİYLE RİVA'DA SORUN KÖKÜNDEN TEMİZLENMİŞ OLACAK"

İmamoğlu, "Sorunu konuştuk beraberce. Bütün kurumlar sahiplendi. Artık Şehircilik Bakanlığı da, Tarım ve Orman Bakanlığı da devrede, DSİ de, Beykoz Belediyesi de devrede. Sorun gündeme geldi. Hep beraber konuştuk. Çareyi önümüze koyduk. El birliğiyle Riva'daki sorun kökünden temizlenmiş olacak" diye konuştu.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Riva deresiyle ilgili yapılan işbirliğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen AK Partili Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da, "Birlikte çalışma iradesini ortaya koyduk. Sene sonunda bu sorun çözülecek. Ne biz, ne İBB yalnız yapabilir. İstanbul'umuza ve Beykoz'umuza çok önemli bir projeyi kazandırmış olacağız "dedi.