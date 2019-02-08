AK Parti Vakfıkebir İlçe Teşkilatından Ziyaretler

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ziyaretleri gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta yeni yönetimini oluşturarak göreve başlayan AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ziyaretleri gerçekleştirdi. Uzun beraberindeki ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vakfıkebir Kaymakamlığı, Vakfıkebir Belediyesi, İlçe Cumhuriyet Savcılığı, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Milli eğitim müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Esnaf ve Kefalet kooperatifi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası ve Ziraat Odasını ziyaret etti.

"En büyük hedefimiz Vakfıkebir'imize layık olmaktır"

Ziyaretlerin ardından değerlendirme yapan İlçe Başkanı Ahmet Uzun, "İlçe Başkanlığı görevinin şahsıma tevdi edilmesinin ardından oluşturduğumuz yeni yönetim kurulu ile yola çıkmış bulunuyoruz. İlk olarak ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek istedik. Bu doğrulta yönetim kurulu arkadaşlarımla Kaymakamlık ve Belediyemiz başta olmak üzere bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Böylece kurum ve kuruluşları yerinde görüp, inceleyip, çalışan personel ile sohbet etme ve onları dinleme fırsatı bulduk. Daire amirlerimizle karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Vakfıkebir'imizde hizmet bakımından daha faydalı çalışmalar içinde olmak için ziyaret yerlerimizdeki değerli hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alıyoruz. Onları dinliyoruz. Yapılan ve yapılması amaçlanan çalışmaları konu ederek değerli hemşerilerimizin bizlere ne gibi düşüncelerle katkı sunacağını da ayrıca bu ziyaretlerimizle amaçlıyoruz. Kadim ilçemizin güzel insanları; hizmetin, ilgi ve alakanın en güzelini hak ediyor. Bizlerde tüm teşkilatımızla, Belediye Başkanımız ile birlikte bu doğrulta çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerimiz devam edecek. Bugün olduğu gibi yarın da değerli hemşerilerimizin görüş ve önerilerine kulak vererek, istişare ederek yeni projelerle hedeflerimizi belirleyeceğiz. Önümüzde bir yerel seçim var. Sıkı bir çalışma içerisine girdik. En büyük hedefimiz Vakfıkebir'imize layık olmaktır" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA