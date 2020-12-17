AK Parti Turgutlu Gençlik Kolları Başkanlığına Coşkun getirildi
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AK Parti Turgutlu Gençlik Kolları Başkanlığına Coşkun getirildi

17.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:29
AK Parti Turgutlu Gençlik Kolları Başkanlığına Coşkun getirildi

AK Parti Turgutlu Gençlik Kolları Başkanlığına Hamza Coşkun'un getirildiği bildirildi.

AK Parti Turgutlu Gençlik Kolları Başkanlığına Hamza Coşkun'un getirildiği bildirildi.

Hamza Coşkun, belgesini, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök'ten aldı.

Coşkun, yaptığı açıklamada, kendisinden önce görev yapanlara teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bizden önce görev yapan abilerimiz, arkadaşlarımız nasıl bu bayrağı en yukarılarda tutup güzel işler yaptılarsa bizde bayrağı en yukarıda tutup güzel işler yapmaya gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önem ve değerin farkındayız. Bu sorumluluk bilinciyle arkadaşlarımla inşallah başarılı işler yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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