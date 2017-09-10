AK Parti Tosya Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Tosya İlçe Teşkilatı olağan kongresi gerçekleştirildi.



Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Metin Ekşi, 165 delegenin 164'ünün oyunu alarak, yeniden başkanlığa seçildi.



Seçimin ardından konuşan Ekşi, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.



Tosya'da güzel işler yapıldığını söyleyen Ekşi, bundan sonra bu güzel işlere yenilerini eklemek için çalışacaklarını kaydetti.



Mehmet Erkaragülle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel,

AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ve partililer katıldı.