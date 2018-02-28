AK Parti Tire Teşkilatında Temayül Yoklaması

AK Parti Tire ilçe teşkilatında başkanı seçmek için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Tire İlçe Başkanlığında yapılan temayül yoklamasında, 170 partili, ilçe başkanı olarak görmek istediği 3 ismi anket kağıdına yazdı.

Partililerle görüşen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti'nin bir kongre sürecinde olduğunu, kongrelerin muhasebe niteliği taşıdığını kaydetti.

Temayül yoklamasındaki amaçlarının teşkilatın partiyle ve halkla olan ilişkilerini değerlendirmek olduğunu ifade eden Baybatur, şöyle devam etti:

"Tespitler yapmaya geldik. İlçe başkanımızı ve yönetimi de bir kontrol edeceğiz. Bu göreve talip olan başka arkadaşlarımız da varsa onları da görmek isteyeceğiz ve dinleyeceğiz. Kongre öncesinde bir hazırlık yapacağız. Buradaki neticeyi artık genel merkez takdir edecek. Tire halkı ve sivil toplum kuruluşlarıyla genel merkezimiz bir istişare yapacak ve bunun neticesinde bir karar verilecek. İlçe başkanı adayımız belirlenerek kongremiz gerçekleşecek."