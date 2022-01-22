AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor - Haberler
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AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir AK Parti teşkilatının, Kabaş'la birlikte programda konuk olan CHP'li Engin Özkoç ile Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler sonrasında "Cumhurbaşkanı hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tepki çeken ifadeler sonrasında yaptığı yazılı açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık da Kabaş'a tepki gösterdi. Yanık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Milletin evine 'saray' yakıştırmasından sonra zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamlarıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Twitter hesabından, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılan Sedef Kabaş'la ilgili paylaşım yaptı.
Yavuz, "Söz ve davranışlarının anlamını ve ağırlığını tartamıyorlar. Konuştukça konuşuyor, konuştukça batıyorlar. Karşımıza çıkan hep aynı zihniyet. Sadece suretler değişiyor. Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan ama bilmiyorlar ki arkasında bu millet var." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da paylaşımında, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, 'duayen' geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Aykut Erdoğdu, Engin Özkoç, Sedef Kabaş, AK Parti, Politika, Haber

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