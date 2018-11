AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti) "Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten siyasi sonuçlar çıkartmaya başlarsak bunun sonu gelmez. Kendisi de ifade etti. Gittiğinde resimler aile tarafından çekiliyor. Kıyafeti söz konusu ediliyor. Zaten kıyafeti bellidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz arkadaşlar"

-"Diyanet İşleri Başkanımız hükümet ve Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her konunun tartışmaya dönmesini doğru bulmuyoruz. Her zaman hak ettiği saygıyı görecektir"

-(Hakkari'deki patlama) "Rapor tamamlanmak üzere. Muhtemelen bugün ya da yarın Milli Savunma Bakanımız ile görüştüm. Bugün yarın açıklanacağını söyledi. O konuyu yakından takip ediyoruz"

-"İlk kontrollerde, namlu, mühimmat kontrolü tam gözüküyor. İlk anda silah çalışıyor ama daha sonra geriye doğru basınç neticesinde şehitler verdiğimiz kaza meydana geliyor. Bu mesele dışarıdan saldırıyla gerçekleşmemiştir. Dışarıdan bir saldırı, müdahale yok. Bahsedildiği gibi bir drone saldırısı yok"

-"Karapınar'da bunun testleri de yapılmış"

-(Cemal Kaşıkçı Cinayeti) "Merhumun cesedi nerededir? Saygın bir şekilde defnedilme hakkı vardır. Dünya tarihinin en vahşi eylemlerinden biridir"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.