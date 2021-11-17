AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçilen Yılmaz'ı tebrik etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Tbmm Grup Başkanı seçilen İsmet Yılmaz'ı tebrik etti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin Grup Başkanı seçilen eski Meclis Başkanımız Sayın İsmet Yılmaz'ı tebrik ediyoruz. Tecrübesi ve zarif kişiliğiyle çok değerli hizmetler üretecektir. Bugün görevi devreden Sayın Naci Bostancı birikimi ve kuşatıcı yaklaşımıyla çok değerli katkılar sundu. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönem içinde yer alacağı yeni çalışmalarda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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