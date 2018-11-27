AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin oldu.

1972 yılında Sivas'ta doğan Hilmi Bilgin, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık yapan Bilgin, Sivas Barosu'nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yaptı. AK Parti Sivas İl Teşkilatı'nda Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hukukçu olarak görev aldı. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24-25-26. Dönem AK Parti Sivas Milletvekilliği de yapan Bilgin, TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon üyesi olarak çalıştı. Cumhurbaşkanlığı'nın 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atanan Hilmi Bilgin, evli ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. - ANKARA