AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

16.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:44
AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları 6.Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları 6.Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan kongre, Divan Kurulu oluşmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da şehit olan vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Sosyal Politikalar Birim Başkanı Semiha Ekinci, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kongrelerin normalde bayram havasında geçtiğini ifade eden Ekinci, 3 gün önce Gara bölgesinde terör örgütü tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi nedeniyle yüreklerinin yanık olduğunu dile getirdi.

Diyarbakırlı annelerin ardından Şırnaklı annelerin de teröre gerekli cevabı verdiğini aktaran Ekinci, "Bizler de AK Parti Genel Merkezi olarak her zaman Diyarbakırlı, Şırnaklı annelerin yanında olacağız. Ben buradan onların ellerinden öpüyorum. Allah sizden razı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz hep birlikte 83 milyon bir arada huzur içerisinde yaşarsak Türkiye'yiz. Bu noktada da il teşkilatına teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Tek listeyle girilen kongrede AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları seçilen Bişenk Fatma Acar da yaptığı konuşmada, Hatice Atan'dan devraldığı görevi layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Kongrede AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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