AK Parti Silifke İlçe Başkanı Çetin, Yatırımları Anlattı

AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin, ilçeye yapılan yatırımları anlattı.



Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte öğretmenevinde düzenlenen tanışma programında, ilçedeki daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.



Toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Çetin, yatırımlar açısından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın Mersin milletvekili olmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Çetin, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Fen Llsesi, bilim sanat merkezi, okullar ve yeni halk eğitim merkezi yapıyoruz. Taşucu Öğretmenevi bitmek üzere. Gençlik merkezi ve sahası, kapalı spor salonu, stadyum ışıklandırması ve ek tribün, bakanlık tesislerinin onarımı ve 5 halı saha yapımı, Silifke Kalesi ve Uzuncaburç restorasyonu, Cennet-Cehennem asansör ve terası, camilerin restorasyonu yapılıyor. Mara-Karaman yolu bitti, Silifke-Mut yolu devam ediyor. Silifke-Gülnar yolu başlayacak ve en kısa zamanda bitirilecek. Akdeniz Sahil Yolu ve Çeşmeli-Taşucu otobanı devam ediyor. Aksıfat Barajının 12 Nisan'da ihalesi yapılacak. Kayraktepe Barajı'nın her şeyi hazır ve 2 milyarlık maliyeti var. Eski devlet hastanesi yıkıldı ve 6 Mart'ta ihalesi yapıldı. Bu ve buna benzer hizmetlerimiz ilçemizde devam edecek."