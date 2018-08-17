AK Parti Seydişehir Kadın Kolları Yeni Yönetimi Belirlendi

AK Parti Seydişehir Kadın Kolları, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

AK Parti İlçe Binasında Yönetim Kurulu listesini açıklayan İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Semerci, yeni yönetim kurulunun hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semerci, "Belirlediğimiz yeni yönetim kurulu üyelerimiz genel merkezimiz tarafından onaylamıştır. Seydişehir'e ve AK Parti'ye hayırlı uğurlu olsun. Konya'nın tüm çevrelerinde çalışmalarını en iyi şekilde Ak kadınlarımızla yapacağız. Seydişehir'de AK kadınları temsil etmekten onur duyuyorum." dedi.

Kadın kollarının asil yönetim kurulu üyeleri ise şöyle oldu:

"Başkan Meryem Semerci, Siyasi ve Hukuk İşleri Şenay Tunçoğlu, Teşkilat İşleri Havva Topcu, Seçim İşleri Şengül Aşçı, Tanıtım Medya Sosyal Politikalar Esma Yener, Fatma Aydın, Yerel Yönetimler Dürdane Açık, Ekonomi İşleri Fatma Dönmez, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Sabite Fidan, Mali ve İdari İşler Hatice Özmen, İlçe Sekreteri Alime Sarıoğlu, Arife Badem, Ayşe Ötel, Müşerref Akbaş, Necibe Teke, Sevin Kılıçkaya, Sırma Arıcı, Zeynep Dinç, Miyase Kuyucak, Hüsniye Çınaroğlu."