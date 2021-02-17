ŞANLIURFA - AK Parti Şanlıurfa 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizler sıradan bir partinin mensupları değiliz, bizim bir davamız var, bizim bir derdimiz var, bizim millet diye, ümmet diye, bayrak diye, ezan diye bir derdimiz var. Bizim bu vatanın bölünmez bütünlüğü diye bir derdimiz var." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizler sıradan bir partinin mensupları değiliz, bizim bir davamız var, bizim bir derdimiz var, bizim millet diye, ümmet diye, bayrak diye, ezan diye bir derdimiz var. Bizim bu vatanın bölünmez bütünlüğü diye bir derdimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Şanlıurfa 7. Olağan İl Kongresi, 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, kongrede yaptığı konuşmada, başka partilerin küçük ilçelerde bile kavgalarla kongrelerini yaptıklarına şahit olduklarını ancak kendilerinin Allah rızası ve millet için burada olduklarını belirtti. Parti üyelerine teşekkür eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizler sıradan bir partinin mensupları değiliz, bizim bir davamız var, bizim bir derdimiz var, bizim millet diye, ümmet diye, bayrak diye, ezan diye bir derdimiz var. Bizim bu vatanın bölünmez bütünlüğü diye bir derdimiz var. Allah bunu elimizden almasın. Liderimiz de sıradan bir lider değil, gençliğinden beri aynı çizgi üzerinde, istikamet sahibi olarak gece gündüz demeden çalışan birisi. Bunlara da yıllardır şahitlik eden bir kardeşinizim."

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol arkadaşlığı yaptıkları için çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da partilerinde herkesin davanın neferi olduğunu söyledi. Hizmet eden ve edecek olan tüm teşkilat üyelerine ve il başkanlarına teşekkür eden Usta, şunları kaydetti:

"Bayrağı devralacak başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyoruz. Hiçbir zaman rahat olmadık, her dönem zorluklarla mücadele ettik ama zorluklarla mücadele etmek bizim işimiz. O yüzden Abdurrahman başkanımızın bu zorlu mücadelede ekibiyle birlikte bizler de her daim davanın neferi olarak yanınızdayız, emrinizdeyiz. Şanlıurfa için yapmamız gereken ne varsa hazırız."

Kongrede farklı ilçelerden 17 belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Tek liste ile seçime gidilen kongrede, Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Akay, Gülender Açanal, Kasım Gülpınar, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş