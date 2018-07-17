AK Parti Sancaktepe İlçe Gençlik Kollarından Hayırlı Olsun Ziyareti:

AK Parti Sancaktepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Sağlam, Gençlik Kolu Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Mustafa Alan ve Gençlik Kolları Teşkilatlanma Başkanı Eyüp Eyüoğlu, Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerinde bulundu. Başkan Şahin, "AK Parti gençlere her zaman önem vermiştir, gençler ülkemizin geleceğidir" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR"

Gerçekleşen ziyaret için teşekkür eden Başkan Şahin, Özulaş A.Ş. Ortağı olan Mustafa Alan'ın da yönetimde olmasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek "AK Parti gençlere her zaman önem vermiştir, gençler ülkemizin geleceğidir" ifadelerini kullandı.

"BİZLER İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK"

AK Parti Sancaktepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Sağlam, "Sedat Başkan abimize yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum, başarılar diliyorum. Onu böyle bir makamda görmek bizler için hem güzel bir örnek hem de sektör için faydalı olmuştur. Allah utandırmasın" açıklaması yaptı.