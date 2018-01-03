AK Parti Samsun Milletvekili Kurt'tan Açıklama

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Samsun'un ihracat rakamlarının 2017 yılında beklentilerin de üzerine çıktığını, ihracatın 2016'ya göre yüzde 29,6 artışla 469,7 milyon dolara ulaştığını bildirdi.



Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yayınladığı bültene dayanarak, Türkiye'ye yönelik sürdürülen ekonomik ve siyasi yıpratma çalışmalarına rağmen sağlam temelli Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü belirtti.



Türkiye'nin ihracat rakamları dışında büyüme, istihdam ve üretim hedeflerinin de tuttuğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:



"Samsun özelinden başlayarak ülkemizin her bölgesinde, hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirler, verilen destek, kredi ve teşviklerle rekorlar art arda geliyor. Bu başarıda ülkesine güvenerek yatırım yapan yatırımcının, sanayicinin, ihracatçımızın payı çok büyük. Onların kendilerine sunulan teşviklerin hakkını vermesiyle bu başarılar elde ediliyor ve ihracatın büyümeye verdiği güçlü katkı sürüyor. Samsun daha önce dile getirdiğimiz gibi 450 milyon dolar barajını yıkmış, geçtiğimizin yıla göre yüzde 29,6 oranında artışla 470 milyon dolaylarında bir ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. İlerleyen dönemde balıkçılık sektöründeki yatırımlar, lojistik ve faaliyete geçecek Organize Sanayi Bölgelerinde bacanın tütmeye başlamasıyla inanıyorum ki orta ve uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."



Kurt, Samsun'dan 151 ülkeye en çok ise Hollanda, Almanya ve ABD'ye ihracat yapıldığını belirterek, "Samsun ihracatının en büyük payını otomotiv sanayi alırken balıkçılık, çelik ve savunma sanayi gibi ileri teknoloji kullanılan katma değeri yüksek sektörlerin ilk sıralardan yer alması Samsun adına üzerinde önemle durulması gereken bir nokta." ifadelerini kullandı.