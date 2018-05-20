AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman: "Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'nin daha dinamik bir yapıya kavuşacağını belirten AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, daha güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Teravih namazını Gaziosmanpaşa Mahallesi Merkez Camii'nde kılan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, namaz sonrası Gaziosmanpaşa Mahallesi halkıyla çay eşliğinde sohbet etti. Cumhurbaşkanlığı sistemi ve 24 Haziran seçimleri hakkında konuşan Karaduman, "Güçlü bir Türkiye için, müreffeh ülkeler seviyesine çıkmış bir Türkiye için, üreten ve dünya ile yarış edebilen bir Türkiye için 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı güçlü bir Meclis ile birlikte sandıktan çıkarmak durumundayız. Bugün gelinen noktada genelde ülkemize, yerelde ise ilimize kattığımız değerler, yaptığımız projeler bizim teminatımızdır. Daha fazlasını yapabilmek için sistemin değişmesi gerekiyordu sizlerin seçimleri doğrultusunda, şükür ki parlamenter sistemin durağanlığından kurtulmuş olduk. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi ile dinamik bir yapıya kavuşan yönetim sistemimiz, ülkemizi hak ettiği yerlere taşıyacak, hedeflerine daha emin ve sağlam adımlarla son sürat gitmesini sağlayacaktır" dedi.

Mahalle halkının öneri ve görüşlerini dinleyen, iyi temennilerini kabul eden AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, sohbetin sonunda mahalle sakinleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN