AK Parti'nin "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı video silindi
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AK Parti'nin "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı video silindi

Haberler.com - Haberler | Politika

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaşılan ve CHP'nin 128 milyar dolar iddialarına yanıt verilen video silindi.

AK Parti'nin Twitter hesabı üzerinden hafta için "Yarın saat 14.00'te" ifadeleriyle duyurduğu paylaşım heyecan yaratmış, ertesi gün de paylaşılan videoda CHP'ye yönelik bir çizgi film hazırlandığı ortaya çıkmıştı. "Yalan üretim merkezi" adıyla sunulan filmde, son dönemlerin en tartışmalı konusu olan 128 milyar dolar iddialarına da yanıt verilmişti.

VİDEO SİLİNDİ

Partinin hesabından paylaşılan ve en son "Devamı gelecek..." şeklinde bitirilen animasyon, sosyal medyada da ilgi uyandırmıştı. Ancak bugün AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı'nın hazırlattığı "Yalan Üretim Merkezi" notuyla CHP'yi hedef aldığı çizgi film partinin resmi hesabından silindi. Videonun ardından 128 milyar dolar tartışması yeniden hız kazanmıştı.

"Z KUŞAĞI SİZİ SEÇİMLERDE ÇİZGİ FİLM YAPACAK"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, videoya ilişkin yöneltilen bir soruya "Soru soruyoruz her gün farklı bir cevap alıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bekleyin, bekleyin Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi film yapacak." sözleriyle yanıt vermişti.

AK Parti'nin 'Yalan Üretim Merkezi' notuyla paylaştığı video silindi
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak

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