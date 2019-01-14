AK Parti'nin Sakarya Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sakarya Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten oldu. Peki, Koray Oktay Özten kimdir? İşte Sakarya Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten hakkındaki her şey...

KORAY OKTAY ÖZTEN KİMDİR?

1967'de İstanbul´da doğan Koray Oktay Özten, ilköğrenimini Sakarya Söğütlü'de, orta öğrenimi Adapazarı'nda bitirdi. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde başladığı yüksek öğrenimine 2. sınıfta yatay geçişle Osmangazi Üniversitesi´nde noktaladı. Yüksek lisans eğitimini "Yerel Yönetimlerde Eğitim ve Yerelleşme" konulu tezi hazırlayan Özetn, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nde bitirdi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Koray Oktay Özten, 1996'da Sinop´ta başladığı öğretmenlik hayatına 1999 yılında Söğütlü Gündoğan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı, 2004 yılında Söğütlü Utrecht İlköğretim Okulu müdürü olarak devam etti. 2 Eylül 2008 tarihinde Sakarya'da Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.