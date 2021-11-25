AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı

Ak Parti'nin kurucularından biri olan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, KARAR TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyasette devam eden 50+1 tartışmalarına kayıtsız kalmayan eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hata yaptık" dediği 50+1 hakkında "Bahçeli'nin Erdoğan'a tuzağıydı" diye konuştu.

"ŞİMDİ GEL GELELİM BAHÇELİ RACON KESİYOR, DOĞRU BULMUYORUM"

"Her iktidar muhalefete düştüğünde sorgulanacaktır" ifadelerini kullanan Çelik, "Tayyip Bey'in iyi siyasetçi olduğu tartışmasız. Ama bir peygamber öngörüsü yok. Neticede hayatında artılar eksiler var. Yenikapı ruhu ne kadar güzeldi. Şimdi gel gelelim Bahçeli racon kesiyor. Bunu doğru bulmuyorum" diye konuştu.

"TARİHTEN DERS ÇIKARMIYORUZ"

Siyasetçilerin, siyasette nezih bir dil kullanması gerektiğini ifade eden Çelik, "Rekabeti husumet üzerine inşa ederseniz, o ülkede hiçbir şey olmaz" dedi.

Çelik, iktidar ve muhalefet arasındaki gerginliğe ilişkin "Tarihimizden ders çıkaramıyoruz" ifadelerini kullandı. Çelik, "Normalde İslam'da muhalefete müsamaha yoktu. Bu batı tesiri ile değişti. İnsanları kendi ülkelerinde meşruiyet açısından mahrum ederseniz iki şey olur; ya yer altına inerler ya yurt dışına giderler. Yani siz zararı çıkarsınız. Biz tarihten ders almıyoruz" diye konuştu.

Eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik.

"KILIÇDAROĞLU, LAİKLİK VE KEMALİZM ÜZERİNDEN SİYASET YAPMIYOR"

AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dindar kesimle helalleşmeliyiz" açıklamasından sonra yaşanan helalleşme tartışması hakkında ise "CHP ayakları yere basan reel bir zemine indi" dedi. Çelik, "Kılıçdaroğlu bir süredir laiklik ve Kemalizm üzerinden siyaset yapmıyor" ifadesini kullandı.

"AK PARTİ'NİN DE HELALLEŞMEYE KALKIŞMASI GEREK"

"CHP bir şeyi doğru yapıyorsa yanlış denilmez" ifadesinde bulunan Çelik, "AK Parti'nin de helalleşmeye kalkışması gerek" ifadesini kullandı.

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