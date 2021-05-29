AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor
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AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor

AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videonun ortalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden ibadete açılan Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırdığı detay dikkat çekti.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla dikkat çeken bir video paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoya "İstanbul'un fethinin 568. yılı kutlu olsun" notu düşüldü.

Türkiye'nin stratejik noktalarında görev alan gençlere yer verilen videoda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından kesitler de sunuldu. Hatta videonun bir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırdığı görülüyor. Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dua ettiği görüntüntüyle sona erdi.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor - Haberler
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