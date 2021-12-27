AK PARTİ MKYK ÜYESİ KÜLÜNK'TEN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

ADIYAMAN (Habermetre) - Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Metin Külünk, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çeşitli program ve toplantılara katılmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti 24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez MKYK Üyesi Metin Külünk, Adıyaman programı kapsamında Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, AK Partili meclis üyeleri ile partililerin de hazır bulunduğu ziyarette misafirlerine hoş geldiniz diyen Belediye Başkanımız, "Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Metin Külünk'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Kıymetli dava arkadaşlarımızla revan olduğumuz bu kutlu yolda Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Külünk ise Adıyaman'a olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gayretli çalışmalarından dolayı Başkanımızı tebrik etti.

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