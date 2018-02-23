AK Parti Milletvekili Aydemir'in Kula Ziyareti

TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Kula ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Milletvekili Aydemir, Kula Kaymakamı Osman Güven'i ziyaretinin ardından ilçede yapımı devam eden Kula Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Kula Ziraat Oda Başkanı Nurettin Topal ve çiftçiler ile bir araya gelen Aydemir, tarıma destek vermeyi sürdüreceklerini, 2017 yılında sadece Kulalı çiftçilere 15 milyon nakdi destek verildiğini dile getirdi.

Aydemir, ziyaretler sırasında ülke gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Suriyelilerin ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, bölgeyi ele geçiren teröristlerin Türkiye için de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü vurgulayan Aydemir, "Seksen milyon kardeşiz, tüm dünyadaki mazlumları da kardeş gibi gören tek ülke Türkiye'dir. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir, hiçbir menfaat gözetmeden mazlumun yanında olan tek ülkedir." ifadelerini kullandı.

Kula İlçe Ziraat Odası Başkanı Nurettin Topal, çiftçinin sorunlarıyla ilgilendiği için Milletvekili Aydemir'e teşekkür etti.