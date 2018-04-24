AK Parti Malatya İl Başkanı Kahtalı Açıklaması

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, "Bugün itibariyle milletvekili aday adaylığı başvurusu başlamış olup 29 Nisan Pazar günü başvurular sona erecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahtalı, 24 Haziran'daki seçimler için milletvekili aday adaylığı hakkında bilgi verdi.

Kahtalı, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle milletvekili aday adaylığı başvurusu başlamış olup 29 Nisan Pazar günü başvurular sona erecektir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için başvuru şartları ve formları il başkanlığımızdan temin edilebileceği gibi genel merkez web sitesinden de ulaşılabilinecektir. Başvurular il başkanlığımıza şahsen yapılacaktır. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ülkemize, milletimize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını dilerim."