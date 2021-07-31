AK Parti'li vekiller istişare toplantısında bir araya geldi

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar Zonguldak Ereğli'de istişare toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar Zonguldak Ereğli'de istişare toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatında düzenlenen istişare toplantısında partililerle bir araya geldi. Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ereğli'nin sorunları için vekillerle birlikte istişare içinde olduklarını ifade ederek, devamlı olarak talepleri ilettiklerini söyledi.

"2024'de yeniden AK Parti bayrağı dalgalanacak"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, ilçedeki başarılı çalışmalarından dolayı Saffet Bozkurt ve yönetimini tebrik ederek şunları söyledi:

"Ereğli'nin teşkilatlarını çok kısa zamanda konulara adapte ederek belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve teşkilatıyla beraber Ereğli'yi dört koldan sararak sorun ve çözümler anlamında gerçekten bizimle devamlı istişare halinde olan Saffet başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum, Ereğli için çok güzel işler yapma anlamında yarıştığının bire bir şahitlerinden bir tanesiyim. Bu bağlamda da Ereğli için bir kazanım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu heyecanımız, bu azmimiz 2023 seçimlerimiz, 2024 yerel seçimlerimiz ve arkasında yine devam ederek süreceğine ben eminim. Bizler milletvekili olarak Ereğli için devamlı bu bölgede olan gerekli kurum ve kuruluşlara görüşmeler yaparak gerçekten Ereğli'yi bir tık daha nereye taşıyabiliriz anlamında çaba içinde olan vekilleriz. 20 yıldır AK Parti iktidarındayız ve ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi burada konuşabiliriz ama zamanımız yetmez. Bir başlasak birileri bunu unutmuştur, hatırlatmak bizlere düşer ve hatırlatmamız gerekiyor. Gerçekten CHP ve yandaşları öyle bir yalan politikalarına artık kendilerini kaptırmışlar ki halkımızın gerçekten aklı ile oynar hale gelmişlerdir. Bu memlekette AK Parti iktidarı öncesi ve sonrası olarak ayırırsak nereden nereye geldiğimiz sorusunda vatandaşımızın aklı ile dalga geçmesinler. Bu memleket neler gördü. Ülkemizin ciğerleri yanarken orman yangınları olurken canlar yanarken bunu bile siyasete malzeme yapanlar var. El insaf demek lazım. Devletimizin her kurumu canla başla çalışırken televizyona çıkan muhalefet bundan bir siyasi rant elde edebilir miyim diye uğraşıyor. Bunu bir terör örgütü yaptıysa onlara Allah belasını versin diyemiyor. Turizm bölgelerinde özellikle bu ülkeye deniz anlamında getirisi olan yerlerde yangınlar oluşturuluyor. Hem ekonomimize darbe vurmak istiyorlar hem de ciğerlerimizi mahvetmek istiyorlar. 2023 inşallah tekrar onlara ders verdiğimiz bir tarih olacak. 2024'de Ereğli'de yeniden AK Parti'nin bayrağını dalgalandıracak yıl olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım."

"Yaşanan süreçler sıradan bir süreç değil"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da meclisin tatile girmesiyle kendi seçim bölgelerinde çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Uçar, "Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı saran Covid salgını ve doğal afetlerle boğuşmak zorundayız. Yaşanan süreçler sıradan bir süreç değil. İnanan insanların düşünmesi gereken bir süreçtir. Almanya bile alt yapısı sağlam ülkede sel felaketi yaşandı. Belçika'da sel felaketinde vatandaşlarını kaybetti. Bu yaşananlar normal süreç değil anormal süreçlerdir. Toplumun insanlığın hazır olması gerekiyor. Ne yazık ki ülkemizde muhalefet yaşanan süreci siyasi malzeme yapıyor. Emin olun ki pandemi sürecinde her akşam günlük vakalar yayınlanıyor, sanki seçim sonuçları gibi muhalefet vaka sayısının artmasından mutlu oluyor. Böyle bir muhalefet var ülkemizde" dedi.

"Dünya bir kaosun içerisinde gidiyor"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ise konuşmasında şunları söyledi:

"Dünya bir kaosun içerisinde gidiyor. Bugün Amerika yanıyor, Avustralya aylarca yandı. Ülkemizde son dönemlerde, depremler, sel felaketleri, depremler oldu. Geçmişteki tarihimizi hatırlayarak bu millet Osmanlının küllerinden gelip bir cumhuriyet kurmuştur, o cumhuriyet bugün 17 düvelle mücadele veriyor, o günde başardık bugün de başaracağız. Türkiye'nin felaketleri onların sevinci oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hepimiz bir geminin içerisindeyiz. Bu geminin batması kimin işine yarayacak. Çevremizdeki ülkeler bakın, Suriye, Irak, Libya diye devlet mi kaldı ortada. Sadece onlara yama olan onların emrinde olan onlara kaynaklarını nimetlerini sunan devletlerle iş birlikleri var. Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri'dir bunlar. Onlar da biat etmeseler onlar da yok olup gidecekler, çünkü bunların gözü doymuyor, insanlıktan nasip almamışlardır. Bu günlerde çok daha fazla kardeşliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Eksikliğimiz olmayan bir dünya yok, daha fazlasını isteyeceğiz, dünya ile yarışacağız. Koşacağız onları geçeceğiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı