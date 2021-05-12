AK Parti'li Şen İsrail Büyükelçiliğinin paylaşımına tepki gösterdi
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AK Parti'li Şen İsrail Büyükelçiliğinin paylaşımına tepki gösterdi

AK Parti'li Şen İsrail Büyükelçiliğinin paylaşımına tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İsrail Büyükelçiliğinin Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İsrail Büyükelçiliğinin Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

İsrail Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabı olan 'İsrail Türkiye'de' hesabının yaptığı "Hamas, provokasyonları ve terör eylemleri ile sadece İsraillilere değil, tüm bölge ülkelerine, bölge barışına ve de Filistinlilere zarar vermektedir. Hiçbir 'dava' terörizm için bahane olamaz. Hamas bir terör örgütüdür" paylaşımına AK Parti'li Şen sert tepki gösterdi.

Şen, bu paylaşıma cevap olarak, "İsrail Türkiye'de mi! İsrail/siyonizm cehennemin dibinde! Onca bebeği, çocuğu, görme, masumu, sivili öldüreceksin ama kimse sana bir şey yapmayacak öyle mi! Filistin davası masumiyetin, meşruiyetin ve hukukun özgürdür. Senin davan terörizmdir. Sen teröristsin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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