AK Parti'li Mustafa Yeneroğlu'ndan Saldırıya Uğrayan CHP'li Levent Gök'e Geçmiş Olsun Ziyareti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP'li TBMM Başkanvekili Levent Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Gök ve Yeneroğlu ziyareti Twitter hesaplarından duyurdu.

YILDIRIM, GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU AÇTI

Gök ayrıca eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da kendisine geçmiş olsun telefonu açtığını duyurdu.