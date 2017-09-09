AK Parti'li Meclis Üyesinin Dayısı Teröristlerce Öldürüldü

Siirt'te bir grup bölücü terör örgütü mensubu, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sadık Adıgüzel'in dayısı eski Kemerli köyü muhtarı Mehmet Salih Aslan'ı öldürdü. Edinilen bilgilere göre olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir grup terörist, Siirt merkeze bağlı Kemerli köyünde, daha önce de tehdit ettikleri eski köy muhtarı Mehmet Salih Aslan'ı evinden alarak köy çıkışına götürdü. Burada uzun namlulu silahlarla taranarak öldürülen Aslan'ın cenazesi Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)