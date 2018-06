AK Parti'li Bilgin: "Ak Parti Demek Hizmet Demek"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, ilçe ilçe gezerek 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek istiyor.

İlçe gezilerini sürdüren Elif Coşkun Bilgin, 19 Mayıs ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven'in de eşlik ettiği gezisi kapsamında ilçede bulunan Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla bir araya geldi. Kimsesiz çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak neşeli dakikalar geçiren Bilgin, önce Dereköy balıkçılarının eşleriyle buluştu, ardından Kredi Yurtlar Kurumu ve Kumcağız Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Gittiği her yerde halkın ilgisiyle karşılaşan Bilgin, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattığı vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için ve AK Parti için destek istedi. AK Parti iktidarlarının bugüne kadar yaptıkları ile kendini ispatladığını belirten Bilgin, "Bugüne kadar çok güzel çalışmalar oldu ama 24 Haziran seçimlerinden sonra Samsunumuz da, ülkemiz de şahlanacak. Ekonomide şahlanma olacak. Projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için koşuşturacağız. Esnafımız için destekler noktasında gayretler göstereceğiz. Biz bir oldukça, beraber oldukça 19 Mayıs da, tüm ilçeler de, tüm Türkiye de muvaffak olacaktır. Çünkü AK Parti demek hizmet demektir. AK Parti bir dava hareketidir. Bu davada olmaktan her zaman gurur duydum. Ben Samsun Canikliyim. İnşallah nasip olursa şehrimize hizmet etmek istiyorum. Bir iş kadını olarak tek prensibim çalışmak. Çalışmaktan asla yorulmam. Dolayısıyla şehrim için çalışmak istiyorum" dedi. - SAMSUN