Milletvekili Aydemir'den milli iradeye saygı vurgusu
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Milletvekili Aydemir'den milli iradeye saygı vurgusu

Milletvekili Aydemir'den milli iradeye saygı vurgusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza o hakareti yapacaksınız, yetmedi bir de memleketine gidip oradaki insanlara hakaretamiz tavır sergileyeceksiniz, oradaki insanları dövmeye kadar...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza o hakareti yapacaksınız, yetmedi bir de memleketine gidip oradaki insanlara hakaretamiz tavır sergileyeceksiniz, oradaki insanları dövmeye kadar götüreceksiniz işi. Türk milleti daha nitelikli, daha kıvam sahibi siyasetçileri hak ediyor." dedi.

Aydemir'den 21 Mayıs Hatırlatması

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 21 Mayıs'ın, parlamento için önem taşıdığını, 1963'te Talat Aydemir kalkışması olduğunu hatırlattı. Milli iradeye dönük heveskarların bugüne kadar bitmediğini belirten Milletvekili Aydemir, "Bu heveskarları iştahlı hale getiren, birtakım siyasetçilerdir. Eğer siyasetçiler omurgalı olsalar, dik durabilseler, demokrasinin mabedi pozisyonda olan Millet Meclisi'ne sahip olsalar, millet iradesini sahiplenseler asla ve kata bu işlere heves edenler öne çıkmazlar, çıkamazlar." diye konuştu.

Siyasetçi Milletle Beraber Yürürse Mesafe Alır

Milletvekili Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'de yaşadıklarına da değinerek dün bu ilde yaşananların herkesi üzdüğünü söyledi. Milletvekili Aydemir, "Siyaset yapıyorsun, millet iradesine yöneliyorsun, milletten oy bekliyorsun ama millete gidip saldırıyorsun. Böyle bir rezalet olabilir mi? Neyin hesabındasınız kardeşim. Millete karşı savaşılır mı? Millete karşı duruş sergilenir mi? Milletle beraber yürürse siyasetçi mesafe alır. Siz burada Sayın Cumhurbaşkanımıza o hakareti yapacaksınız, yetmedi bir de memleketine gidip oradaki insanlara hakaretamiz tavır sergileyeceksiniz, artı oradaki insanları dövmeye kadar götüreceksiniz işi. Bundan dolayı bunu kınıyoruz. Böyle siyasetçi olunmaz. Bu tür siyasetçiler Talat Aydemirlerin sayısını arttırıyor. Türk milleti daha nitelikli, daha kıvam sahibi siyasetçileri hak ediyor. Böylesine düşük düşünen, düşük tavır sergileyen siyasetçiler bu milletin hakkı değil." dedi

Ne Yaptıklarını Bilmez Haldeler

Milletvekili Aydemir, ordudan emekliye ayrılmış, CHP'li eski bir milletvekilinin de HDP'li birinin bakan olabileceğini söylediğini aktararak "Millet İttifakı ne yaptığını, ne söylediğini bilmez bir halde. Fikri, zikri karman çorman bir haldedir. Onun içindir ki millete karşı bir mücadele bayrağı açmışlar. Onun içindir ki dillerinin, ağızlarının ayarı yok ve içlerindeki dışarıya çıkınca kıvamsızlıkları da orta yere çıkıyor." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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