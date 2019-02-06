AK Parti'li Aday, AK Parti'li Belediyeyi Eleştirdi: Pazar Bozuldu, Parklar Bozuldu

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için AK Parti ve MHP tarafından Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Turgut Altınok, iki dönemdir AK Partili Mustafa Ak tarafından yönetilen Keçiören Belediyesi'ni eleştirdi.

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimde Keçiören Belediye Başkanlığı için aday olarak gösterdiği Turgut Altınok esnafla buluştu.

"PAZAR ESNAFI DA 'PAZARLAR BOZULDU' DİYOR"

Açıklamasında, Keçiören'i eski refah günlerine kavuşturacağını ifade eden Altınok, "Keçiörenimizi bir ayağa kaldıralım diyoruz. Keçiören yerde mi diyeceksiniz? Ama gelen sesler var, duyduğumuz sesler var. Pazar bozuldu, parklar bozuldu, uyuşturucu çoğaldı, bir de sokak köpeklerimizden şikayet var. Pazar esnafı da 'pazarlar bozuldu' diyor. Keçiören Türkiye'nin en huzurlu ilçesiydi, en az olayın olduğu ilçeydi. İnşallah bu düzen devam edecek" ifadesini kullandı.

Turgut Altınok

Altınok, 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, bir dönem Fazilet Partisi'nden, bir dönem de AK Parti'den seçime girmiş ve Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.