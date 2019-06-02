AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Dağdelen: "Keskin'i aldık, İstanbul'u da alacağız"

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "2 Haziran'da Keskin'i aldık, Allah nasip ederse 23 Haziran'da da İstanbul'u alacağız. Bugünkü başarı Keskin'deki başarı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alırken, İYİ Parti'nin adayı Necati Alsancak 2 bin 162 oy, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mustafa Alp Silsüpüroğlu ise 627 oy aldı. Oy verme işlemi sürecince AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Keskin ilçesinde bulundu.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Keskin halkı bizi bağrına bastı. Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim; bu andan itibaren, bu sahneden itibaren bize oy verenlerin de, vermeyenlerin de hizmetkarıyız. Bütün ekip olarak Allah'ın izniyle hizmetkarıyız. Şimdi yüreklilikle ifade edeyim. 2 Haziran'da Keskin'i aldık, Allah nasip ederse 23 Haziran'da da İstanbul'u alacağız. Bugünkü başarı, Keskin'deki başarı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Şimdi şükretme zamanı, hizmet etme zamanı, Kekin'in hizmeti için ellerinden geleni yapacak Dede başkanımız" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA