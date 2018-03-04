AK Parti Kiraz İlçe Kongresi

AK Parti Kiraz ilçe teşkilatında, İbrahim Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Kiraz İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, Belediye Düğün Salonunda yapıldı.

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, kongrede yaptığı konuşmada, Kiraz'ın son dönemde AK Parti hizmetlerinden faydalandığını ve hizmetlerin kentin çehresini değiştirdiğini ifade ederek, bu hizmetlerden bütün ilçelerin faydalanmasını, ayrıca büyükşehir belediye başkanlığını da kazanmak istediklerini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık da AK Parti'nin milleti kendi değerleri ile barıştırdığını belirterek, Türkiye'yi dünyadaki en güçlü üç devletten biri yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Kongrede konuşmalardan sonra tek listeyle yapılan seçim sonucu mevcut başkan İbrahim Yılmaz 131 delegenin oyuyla yeniden AK Parti Kiraz İlçe Başkanlığına getirildi.

Yılmaz, yeniden seçilmiş olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini söyledi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, AK Parti Tire İlçe Başkanı Mehmet Çeltikçioğlu da katıldı.