AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den aşı çağrısı
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den aşı çağrısı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, hastanelerin yoğun bakımlarda yatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaların yüzde 98'inin aşısız olduğunu belirterek, vatandaşlara aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, hastanelerin yoğun bakımlarda yatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaların yüzde 98'inin aşısız olduğunu belirterek, vatandaşlara aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Tamer, AK Parti il binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarında artış başladığını, bun nedenle maske, mesafe ve temizlik kurallarının hiç bir zaman bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Herkesin bu konuda üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirten Tamer, şöyle devam etti:

"Bana bir şey olmaz, ben maske takmam, ben aşı yaptırmam' gibi artık buna benzer bahanelerin arkasına sığınmamızın zamanı değil. Birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Aşı yaptırmayanların gidip aşılarını yaptırması lazım. Ama sonuçlara baktığımız zaman hala aşı yaptırmamakta direnen insanlar var. Bakın yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 98'i aşısız olanlar. Bu nedenle kimse es geçmesin, herkes aşısını yaptırsın."

Tamer, şehir hastanelerinin Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldırdığını kaydetti.

Bazı Avrupa ülkelerinde cenazelerin sokaklarda kaldığını ve hastane bahçesindeki banklarda can veren insanlar olduğunu söyleyen Tamer, "Şükürler olsun, Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir tablo yaşanmadı. Bu anlamda Kayseri'de ve Türkiye'de yoğun bakımlarda hiçbir problem yok." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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