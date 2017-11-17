AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanlığına Şahin Atandı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı yönetimine seçilen Gençlik Kolları Başkanı Hakan Eren'in görevinden ayrılmasının ardından genel merkez tarafından AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanlığına Hasan Şahin atandı.



AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Şahin'e görevinde başarılar diledi.



AK davanın bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:



"AK davaya gönül veren bir önceki Gençlik Kolları Başkanımız Hakan Eren, yeni oluşturulan il yönetimine seçildi. Genel merkezimiz tarafından da Hasan Şahin kardeşimizin Gençlik Kolları Başkanlığına ataması yapılmıştır. Gençlik Kolları Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Hakan Eren kardeşimize de yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyor ve il yönetiminde yapacağı hizmetlerinde başarılar diliyorum."



Şahin ise, kendisine bu görevi layık gören genel merkez yetkililerini ve partisinin tüm kademesinde bulunan partililere teşekkür etti.