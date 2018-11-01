AK Parti Kan Verdi

Kızılay Haftası nedeniyle Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya kan vererek destek olan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "Tüm Samsunluları kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

AK Parti Samsun İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları tarafından Kızılay Haftası nedeniyle Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve il yönetim kurulu üyeleri de etkinliğe katılarak kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılayı otobüsünde kan veren Başkan Hakan Karaduman, "Türk Kızılayı en köklü kuruluşlarımızdan biri. Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyaya hizmet ediyor. 150 yıldır dünyanın dört bir yanında her yardım çağrısına koşan Kızılay, bu anlamda örnek teşkil ediyor. Kızılay Haftası nedeniyle AK Parti Samsun Teşkilatı olarak, İl Kadın Kollarımız ve İl Gençlik Kollarımız tarafından organize edilen etkinliğe katılarak kan bağışı kampanyasına destek olduk. Tüm halkımızı da kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Vekili Ahmet Ali Bulut, program sonunda Başkan Hakan Karaduman ve AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser'e kan bağışı kampanyasına verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kan bağışı kampanyasına ayrıca İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan ve teşkilat mensupları katıldı. - SAMSUN