AK Parti Kadın Kolları üyeleri İl Başkanı Cüneyt Aldemir'i ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Kadın Kolları üyeleri İl Başkanı Cüneyt Aldemir'i ziyaret etti

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
AK Parti Kadın Kolları üyeleri İl Başkanı Cüneyt Aldemir'i ziyaret etti

AK Parti Tokat Kadın Kolları üyeleri, İl Başkanı Cüneyt Aldemir'i ziyaret etti .

TOKAT (AA) - AK Parti Tokat Kadın Kolları üyeleri, İl Başkanı Cüneyt Aldemir'i ziyaret etti .

Diş hekimi olan Aldemir'i AK Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Emin Kısmet ve il kadın kolları üyeleri, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kısmet ve beraberindekiler, meslekte 25 yılını dolduran Aldemir'i tebrik ederek, bardak kupa hediye etti.

Aldemir de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kısmet ve beraberindekilere teşekkür etti.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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