AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Bergama'da istişare toplantısına katıldı
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Bergama'da istişare toplantısına katıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Bergama'da istişare toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Bergama İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplantıya katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Bergama İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplantıya katıldı.

Kerem Ali Sürekli, Kleopatra Güzellik Ilıcası'nda yapılan toplantıda, Bergama'ya ulaşımın yapılan yol yatırımlarıyla artık çok kolaylaştığını ifade etti.

Bergama, Dikili ve Kınık'ta kurulan organize sanayi bölgelerinin, bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına büyük katkı yapacağını aktaran Sürekli, 500 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, 274 konutlu TOKİ projesi gibi önemli yatırımların da ilçeye kazandırıldığını vurguladı.

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Başkanı Fikret Ürper Bergama ve Kınık'ta OSB'lere yatırımcının ilgisinin arttığını söyledi.

Toplantıya Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP İlçe Başkanı Av. Hüseyin Engin, oda başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Bergama'da istişare toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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