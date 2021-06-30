AK Parti, İzmir'deki 30 ilde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı oluşturdu

AK Parti İzmir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ali Aslan, İzmir'de 30 ilçede Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı (SHİB) kurulduğunu bildirdi.

AK Parti İzmir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ali Aslan, İzmir'de 30 ilçede Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı (SHİB) kurulduğunu bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bayındır ilçesinde Bölge Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı toplantısının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, 2023-2024 hedefleri doğrultusunda İzmir ve tüm Türkiye'de çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, 30 ilçede SHİB kurulduğunu aktardı.

Aslan, 1294 mahallede SHİB başkanı belirleme çalışmaları başlatıldığını belirterek, "Bu aşamadan sonra sandık SHİB başkanları belirlenecek ve sandık seçmen çalışmalarına başlanacak. Bu yapılanmada hedefimiz 2023 seçimlerine giderken Genel Merkez çalışmalarını, Cumhurbaşkanlığı çalışmalarını, hükümet icraatlarını yakından takip etmek, teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol