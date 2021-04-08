AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın vefat eden annesi toprağa verildi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın vefat eden annesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın vefat eden annesi Cemile Kaya'nın cenazesi defnedildi.

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Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın vefat eden annesi Cemile Kaya'nın cenazesi defnedildi.

Cemile Kaya için cenaze namazı, öğle vakti Pendik Sahil Camisi'nde kılındı.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Kılıç'ın kıldırdığı cenaze namazına, Kaya'nın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da cenazeye çelenk gönderdi.

Kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi, Tavşantepe'de aile mezarlığında defnedildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın vefat eden annesi toprağa verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın vefat eden annesi toprağa verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın vefat eden annesi toprağa verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın vefat eden annesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:04:12. #1.14#
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