AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük hatim mukabelesini yaparken çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen bir videosunu paylaştı.

Şenocak paylaşımında "Allah'ım; bize milleti gibi inanan, milleti gibi yaşayan, milleti gibi okuyan bir Cumhurbaşkanı verdiğin için sana hamdüsenalar olsun" ifadelerini kullandı.

Videoda Şura Suresi'nin 9-13 ayetlerini okuduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tilaveti öğle namazından sonra yaptığı öğrenildi.

BİTİRMESİNE 5 CÜZ KALDI

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 cüzü kaldığı görüldü. Erdoğan'ın Ramazan ayının henüz 16'ncı günü olmasına rağmen 25'inci cüzü bitirmesi ise dikkat çekti.

Kaynak: AA